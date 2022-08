Allenamento Milan | rifinitura con vista amichevole a Vicenza | il report

Gazzetta_it : Charles De Ketelaere: il tennis, quel torneo di judo e… tutto sul belga del Milan - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, AI DETTAGLI L'OPERAZIONE DE KETELAERE Il belga non ha partecipato all'allenamento… - PianetaMilan : Allenamento @acmilan, rifinitura con vista amichevole a #Vicenza: il report #VicenzaMilan #ACMilan #Milan… - Milannews24_com : Allenamento Milan: rossoneri al lavoro alla viglia del Vicenza - Milannews24_com : Allenamento Milan: le immagini da Milanello - FOTO -

Milan News

...amichevole del precampionato Lautaro e compagni non saranno chiamati a un doppio, ma ... osserverà con attenzione il giocatore, che però fa gola anche a, Napoli e Atalanta. Va comunque ...... ho dovuto cedere qualcosa ma l'importante era arrivare al'. 'I tifosi hanno grande passione, mi piace molto questo aspetto: è per loro che giochiamo a calcio. Inho già provato ... Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello "Le ultime settimane sono state difficili. Sapete cos'è successo, io ho sempre espresso il mio desiderio ai miei agenti di volere il Milan. Ho dovuto cedere qualcosa, ma la cosa più importante per me ...Charles De Ketelaere si presenta in conferenza da nuovo giocatore del Milan: la confessione sul suo idolo lascia interdetti i tifosi.