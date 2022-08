Wanda Nara e Mauro Icardi, è divorzio: l’audio shock trasmesso dalla tv argentina (Di giovedì 4 agosto 2022) Tira una brutta aria in casa Icardi, le serate sfrenate ad Ibiza a quanto pare nascondevano una situazione drastica della coppia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultima vacanza di Wanda Nara ad Ibiza era suonata un po’ strana già a parecchi dei suoi followers, serate troppo sfrenate e outfit più provocanti del solito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Tira una brutta aria in casa, le serate sfrenate ad Ibiza a quanto pare nascondevano una situazione drastica della coppia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultima vacanza diad Ibiza era suonata un po’ strana già a parecchi dei suoi followers, serate troppo sfrenate e outfit più provocanti del solito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

corradone91 : RT @Adnkronos: Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: 'Non ne posso più' - xaprile11 : Wanda Nara e Mauro Icardi: per il divorzio filtra ottimismo ma le parti si incontreranno per limare alcuni dettagli… - SecolodItalia1 : Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio, spunta l’audio: «Non ne posso più» - PozzuTu : Wanda Nara sta divorziando ma ci fa' sapere che ha l'acne e la cellulite...problemi su problemi....?????? - zazoomblog : Wanda Nara e Icardi divorzio in arrivo? Spunta l’audio di lei: «Non ne posso più» - #Wanda #Icardi #divorzio… -