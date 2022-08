"Vi spiego perché metto al Gf un vip col l'Hiv": parla Signorini (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciacci ha annunciato di essere sieropositivo ma sarà comunque un concorrente della prossima edizione del Gf vip: "La vita è anche questo" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciacci ha annunciato di essere sieropositivo ma sarà comunque un concorrente della prossima edizione del Gf vip: "La vita è anche questo"

