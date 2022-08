Un'offerta che esalta i sapori speciali delle birre artigianali, Birredamanicomio.com (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - Milano, 4 agosto 2022. Ha conquistato una posizione di punta nel nostro Paese nell'ambito della vendita online delle birre artigianali. birre da Manicomio è l'e-commerce (www.birredamanicomio.com) ad aver centrato quest'obiettivo grazie a un'offerta basata su una selezione che ha per protagonista le specialità più interessanti del panorama internazionale. In catalogo ci sono oltre 1000 prodotti artigianali, impreziositi da kit degustazione, opzioni regalo e tanti approfondimenti in cui scoprire abbinamenti saporiti e curiosità sul mondo della birra. Una qualità certificata. Sì, perché birredamanicomio.com, per il quarto anno consecutivo, viene attestata come una delle eccellenze del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - Milano, 4 agosto 2022. Ha conquistato una posizione di punta nel nostro Paese nell'ambito della vendita onlineda Manicomio è l'e-commerce (www.damanicomio.com) ad aver centrato quest'obiettivo grazie a un'basata su una selezione che ha per protagonista letà più interessanti del panorama internazionale. In catalogo ci sono oltre 1000 prodotti, impreziositi da kit degustazione, opzioni regalo e tanti approfondimenti in cui scoprire abbinamentiti e curiosità sul mondo della birra. Una qualità certificata. Sì, perchédamanicomio.com, per il quarto anno consecutivo, viene attestata come unaeccellenze del ...

