Unione popolare sfida la grande ammucchiata (Di giovedì 4 agosto 2022) Unione popolare – la lista che tiene insieme ManifestA, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e DeMa di Luigi De Magistris – è pronta a partire. Oggi è stato presentato il simbolo, in arrivo liste e candidati mentre già si stanno organizzando i comitati territoriali per raccogliere le firme. Unione popolare è pronta a partire. Luigi de Magistris ha presentato il simbolo. Al via la raccolta delle firme A lungo si è cercato il modo per riuscire a scavalcare il complicato (e antidemocratico) scoglio determinato da questa pessima legge elettorale: sono state scartate le ipotesi di cercare sponda con Ignazio Messina (che detiene il simbolo di Italia dei Valori) e con Enrico Maria Bozza del partito “10 volte meglio”. Tra i disastrosi effetti del rosatellum c’è l’enorme potere che viene dato a chi possiede un simbolo buono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)– la lista che tiene insieme ManifestA, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e DeMa di Luigi De Magistris – è pronta a partire. Oggi è stato presentato il simbolo, in arrivo liste e candidati mentre già si stanno organizzando i comitati territoriali per raccogliere le firme.è pronta a partire. Luigi de Magistris ha presentato il simbolo. Al via la raccolta delle firme A lungo si è cercato il modo per riuscire a scavalcare il complicato (e antidemocratico) scoglio determinato da questa pessima legge elettorale: sono state scartate le ipotesi di cercare sponda con Ignazio Messina (che detiene il simbolo di Italia dei Valori) e con Enrico Maria Bozza del partito “10 volte meglio”. Tra i disastrosi effetti del rosatellum c’è l’enorme potere che viene dato a chi possiede un simbolo buono ...

fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris presenta Unione popolare: “Ho mandato un messaggio a Conte, ma c’è stato il silenzio” - RickyPoli : Unione Popolare Impegno Civico Alternativa per l'Italia Italia Viva Cambiamo! Coraggio Italia Noi con l'Itali… - mifrasc : RT @Fabrizio_Baggi: UNIONE POPOLARE, IL SOLO VOTO UTILE PER LA PACE, I DIRITTI, IL LAVORO, L’AMBIENTE - PRCPadova : RT @prc_lombardia: UNIONE POPOLARE, IL SOLO VOTO UTILE PER LA PACE, I DIRITTI, IL LAVORO, L’AMBIENTE - PRCPadova : RT @Fabrizio_Baggi: UNIONE POPOLARE, IL SOLO VOTO UTILE PER LA PACE, I DIRITTI, IL LAVORO, L’AMBIENTE -