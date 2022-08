“Una mosca morta nell’hamburger, lenzuola sporche, buchi nelle pareti”: i racconti horror dal resort a 4 stelle in Tunisia (Di giovedì 4 agosto 2022) Una vacanza da dimenticare per alcuni turisti italiani che volevano trascorrere qualche giorno di relax in un resort a 4 stelle in Tunisia. Come riporta il Corriere, gli ospiti della struttura avrebbero trovato lenzuola con macchie rosse (sangue?), insetti nei piatti e buchi nelle pareti. Il tour operator, Alpitour, però si difende: “Si tratta di un hotel a quattro stelle in cui dall’inizio della stagione hanno soggiornato 1.506 ospiti: solo lo 0,005% di loro ha espresso il desiderio di cambiare struttura, e li abbiamo ascoltati e assistiti. Il nostro personale è italiano, il servizio è stato efficiente e professionale come da prassi”. Le testimonianze, anche fotografiche, dei turisti delusi restituiscono però un’altra verità: “ Le condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Una vacanza da dimenticare per alcuni turisti italiani che volevano trascorrere qualche giorno di relax in una 4in. Come riporta il Corriere, gli ospiti della struttura avrebbero trovatocon macchie rosse (sangue?), insetti nei piatti e. Il tour operator, Alpitour, però si difende: “Si tratta di un hotel a quattroin cui dall’inizio della stagione hanno soggiornato 1.506 ospiti: solo lo 0,005% di loro ha espresso il desiderio di cambiare struttura, e li abbiamo ascoltati e assistiti. Il nostro personale è italiano, il servizio è stato efficiente e professionale come da prassi”. Le testimonianze, anche fotografiche, dei turisti delusi restituiscono però un’altra verità: “ Le condizioni ...

Agenzia_Ansa : Il ritorno in Russia di una turbina per potenziare il flusso di gas russo verso l'Europa attraverso il Nord Stream… - Agenzia_Ansa : Mosca ha accusato 'le forze armate dell'Azerbaigian di avere violato il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh' e si… - pfmajorino : L'imbarazzo nel centrodestra è tanto. #Salvini continua a tenere rapporti con Mosca. Una pagina inquietante e peric… - GaviniGiovanni : @riotta Gianni Riotta: Gerhard Schröder dice che la Russia vuole una fine negoziata della guerra in Ucraina. L'ex c… - NICOLALEUCI6 : @mosca_cieca @Arturo_Scotto Con un finale non travolgente se preferisce letta a conte..sono sempre in attesa di una… -