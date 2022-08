Una barra irroratrice 'intelligente' doserà i fitofarmaci nei campi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI Droni, minicomputer e microtelecamere possono 'dosare' i fitofarmaci nei campi, limitandone l'uso soprattutto nelle coltivazioni di cereali, come riso e grano. Ricercatori del Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna lavorano a prototipo che sfrutterà una speciale barra irroratrice 'intelligente'. Il progetto, un esempio di agricoltura di precisione, confida nell'intelligenza artificale per dosare e distribuire in modo mirato la giusta quantità di fitofarmaci, solo sulle piantine affette da determinate patologie. "Ormai si è orientati sempre di più verso la 'green economy' su tutti i fronti, incluso quello dell'agricoltura, dove si punta a ridurre l'uso di prodotti chimici nelle coltivazioni", spiega all'AGI, Fabio Maggio, ricercatore del Crs4 che ha ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI Droni, minicomputer e microtelecamere possono 'dosare' inei, limitandone l'uso soprattutto nelle coltivazioni di cereali, come riso e grano. Ricercatori del Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna lavorano a prototipo che sfrutterà una speciale'. Il progetto, un esempio di agricoltura di precisione, confida nell'intelligenza artificale per dosare e distribuire in modo mirato la giusta quantità di, solo sulle piantine affette da determinate patologie. "Ormai si è orientati sempre di più verso la 'green economy' su tutti i fronti, incluso quello dell'agricoltura, dove si punta a ridurre l'uso di prodotti chimici nelle coltivazioni", spiega all'AGI, Fabio Maggio, ricercatore del Crs4 che ha ...

