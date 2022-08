Uccise una ragazza con 23 coltellate, ora è a piede libero per un errore giudiziario (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Era stato condannato a sei anni e otto mesi, poi scesi a cinque in appello, il giovane minorenne che aveva aggredito e ucciso a coltellate una studentessa di ventisei anni mentre faceva jogging il 22 marzo dello scorso anno. Ora per un errore giudiziario si trova di nuovo in libertà. L’omicidio di Marta Novello La vittima si chiamava Marta Novello. Il suo omicidio aveva colpito un po’ tutta Italia, sia per la brutalità del gesto che per la mancanza di motivazioni. Marta era stata raggiunta dal suo aggressore un viottolo di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, per poi venire colpita con un coltello da cucina per ben ventitré volte. La ragazza era rimasta in fin di vita ed è morta qualche giorno più tardi sul letto di un ospedale. Non è chiaro cosa avesse spinto il giovane, allora quindicenne, a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Era stato condannato a sei anni e otto mesi, poi scesi a cinque in appello, il giovane minorenne che aveva aggredito e ucciso auna studentessa di ventisei anni mentre faceva jogging il 22 marzo dello scorso anno. Ora per unsi trova di nuovo in libertà. L’omicidio di Marta Novello La vittima si chiamava Marta Novello. Il suo omicidio aveva colpito un po’ tutta Italia, sia per la brutalità del gesto che per la mancanza di motivazioni. Marta era stata raggiunta dal suo aggressore un viottolo di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, per poi venire colpita con un coltello da cucina per ben ventitré volte. Laera rimasta in fin di vita ed è morta qualche giorno più tardi sul letto di un ospedale. Non è chiaro cosa avesse spinto il giovane, allora quindicenne, a ...

