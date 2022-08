Peparini parla di Amici dopo l’addio alla trasmissione | “Per me è stato…”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 agosto 2022) Non soltanto Anna Pettinelli, anche Veronicanon sarà tra i professori della nuova edizione di. Fino ad oggi la coreografa hato solo su Instagram, ma adesso ha rilasciato una lunga intervista a Lorella Cuccarini. Veronica ha ricordato il periodo passato nella scuola mariana ed ha detto di avere dei bellissimi ricordi. “Che valore attribuisco adnella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto ...