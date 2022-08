Nicolò muore improvvisamente a 2 anni. Dicevano che aveva messo qualche cosa in bocca nel parco. Ma il veleno era in casa (Di giovedì 4 agosto 2022) Emergono nuovi elementi circa il decesso improvviso di Nicolò Feltrin, il bimbo di due anni morto lo scorso 28 luglio. Giovedì 28 luglio, all’ospedale di Pieve di Cadore – Belluno – moriva un bimbo di appena due anni: Nicolò Feltrin. Il bambino era sano, nessuna patologia che potesse spiegare la morte improvvisa. Dalle indagini stanno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 agosto 2022) Emergono nuovi elementi circa il decesso improvviso diFeltrin, il bimbo di duemorto lo scorso 28 luglio. Giovedì 28 luglio, all’ospedale di Pieve di Cadore – Belluno – moriva un bimbo di appena dueFeltrin. Il bambino era sano, nessuna patologia che potesse spiegare la morte improvvisa. Dalle indagini stanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitinterno : Si sente male e dopo poche ore muore, Nicolò aveva 2 anni - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un dramma così inatteso e repentino quanto inspiegabile per ora - Frankf1842 : RT @fanpage: Un dramma così inatteso e repentino quanto inspiegabile per ora - infoitinterno : Nicolò muore improvvisamente a 2 anni al ritorno dal parco - fanpage : Un dramma così inatteso e repentino quanto inspiegabile per ora -