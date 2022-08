Netflix cancella una seguitissima serie TV: rammarico degli utenti (Di giovedì 4 agosto 2022) Con grande delusione dei fan e tante polemiche di seguito, Netflix ha deciso di cancellare una delle serie più seguite sulla piattaforma. Clamorosa decisione da parte di Netflix. Infatti il colosso dell’intrattenimento ha deciso di cancellare dal catalogo una delle sue serie più seguite di sempre. Scopriamo quindi di quale fiction si tratta e la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Con grande delusione dei fan e tante polemiche di seguito,ha deciso dire una dellepiù seguite sulla piattaforma. Clamorosa decisione da parte di. Infatti il colosso dell’intrattenimento ha deciso dire dal catalogo una delle suepiù seguite di sempre. Scopriamo quindi di quale fiction si tratta e la L'articolo proviene da Inews24.it.

nel_miomondo : qualcuno mi spiega perché Netflix cancella sempre le serie wlw? Ma che poi sono anche serie belle tipo Everything S… - tav3rnello : netflix mi da i trust issues ogni volta che cancella una serie su due donne che si amano - gleescovers : la cosa che davvero ci hanno tolto che era bella e di qualità è stata i am not okay with this una perla, cigiai BLL… - GretaSmara : @hufflexmoony Infatti io nemmeno sapevo fosse uscita. Mi aspettavo una promozione migliore. Qua la colpa è di Netfl… - sfigainpersona_ : Io: 'magari inizio a guardare First Kill' Netflix: CANCELLA CANCELLA CANCELLA -