"Ma come sta davvero?" Alex Zanardi, giallo sulla sua salute dopo l'incendio in casa (Di giovedì 4 agosto 2022) In tanti si chiedono come sta Alex Zanardi dopo il brutto incendio divampato in casa sua. come è arcinoto, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è stato ricoverato da ieri pomeriggio dopo un brutto incendio nella sua casa nel padovano. L'uomo, già in condizioni non proprio ottimali e sul quale vige un rigoroso silenzio, è stato portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Anche nel nosocomio viene mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, dopo il rogo divampato nella sua abitazione di Noventa Padovana che l'ha costretto al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata. Da quel poco che si sa, le fiamme sono state provocate dal surriscaldamento dei pannelli solari.

