Lega? Sul territorio, per il territorio (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno dei valori che hanno fatto della Lega il partito più longevo d'Italia è senza dubbio la capacità di saper ascoltare la voce - anzi, le voci - del territorio. Un radicamento che ha origini profonde, trovando nella collocazione locale il significato e l'obiettivo più alti del proprio agire politico, nonché la ragione stessa del "fare Politica": per le Persone, in mezzo alle Persone. Ai blocchi di partenza di una campagna elettorale che risulta già "inquinata", a Sinistra, da quella che possiamo definire una "propaganda contro" - contro qualcuno, contro l'avversario politico del momento, e mai, o quasi mai, "a favore" di qualcosa, che sia utile, costruttivo e stimolante per il Paese - la proposta della Lega e di Matteo Salvini riparte anche questa volta dal territorio.

