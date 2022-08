La Rappresentante di Lista contro Salvini: “Usa ‘Ciao Ciao’ nei comizi” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – La Rappresentante di Lista attacca il segretario della Lega Matteo Salvini. Su Twitter, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rimproverano il leader del Carroccio per aver utilizzato il loro brano “Ciao Ciao” in un comizio. “Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”, si legge nel post che sta ricevendo una marea di “mi piace” e di commenti positivi. “La maledizione? E che è? Tutankhamon?”, ironizza dal canto suo Claudio Borghi, deputato del Carroccio. Salvini è oggi a Lampedusa dova ha visitato l’hotspot che ospita circa 650 migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladiattacca il segretario della Lega Matteo. Su Twitter, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rimproverano il leader del Carroccio per aver utilizzato il loro brano “Ciao Ciao” in uno. “Ci arriva voce che alo di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”, si legge nel post che sta ricevendo una marea di “mi piace” e di commenti positivi. “La maledizione? E che è? Tutankhamon?”, ironizza dal canto suo Claudio Borghi, deputato del Carroccio.è oggi a Lampedusa dova ha visitato l’hotspot che ospita circa 650 migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

