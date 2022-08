La Cina spara verso Taiwan, la mostruosa manovra di Xi: mondo col fiato sospeso (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutto come previsto: oggi, giovedì 4 agosto, la Cina ha dato il via alle ore 12 locali, le 6 in Italia, alla più grande esercitazione di sempre attorno a Taiwan. Il tutto in risposta alla visita sull'isola di Nancy Pelosi, speaker della Camera Usa, che ha da poco lasciato Taiwan. Secondo i media del regime comunista si tratta di "manovre militari e d'addestramento su vasta scala" durante le quali verranno lanciati colpi di artiglieria e missili in sei aree marittime ove è impossibile navigare e sorvolare. Una clamorosaprova di forza insomma. Durante la quale sono stati sparati anche proiettili veri. Le forze armate di Taiwan "operano come al solito e monitorano ciò che ci circonda in risposta alle attività irrazionali" della Cina "con l'obiettivo di cambiare lo status quo e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutto come previsto: oggi, giovedì 4 agosto, laha dato il via alle ore 12 locali, le 6 in Italia, alla più grande esercitazione di sempre attorno a. Il tutto in risposta alla visita sull'isola di Nancy Pelosi, speaker della Camera Usa, che ha da poco lasciato. Secondo i media del regime comunista si tratta di "manovre militari e d'addestramento su vasta scala" durante le quali verranno lanciati colpi di artiglieria e missili in sei aree marittime ove è impossibile navigare e sorvolare. Una clamorosaprova di forza insomma. Durante la quale sono statiti anche proiettili veri. Le forze armate di"operano come al solito e monitorano ciò che ci circonda in risposta alle attività irrazionali" della"con l'obiettivo di cambiare lo status quo e di ...

