Il partito della pace di Michele Santoro potrebbe essere il miracolo di cui abbiamo bisogno (Di giovedì 4 agosto 2022) Esorto Michele Santoro a insistere nella sua idea di fondare un partito della pace e lo prego anche di compiere il passo seguente, quello di far sì che la lista possa presentarsi alle elezioni del 25 settembre. È molto difficile raccogliere le firme in tutti i collegi ma se esiste una persona che può compiere questo miracolo, è proprio lui. Il raggiungimento di questo primo importante obiettivo è possibile perché sono convinto che nella società la sensibilità al tema della pace sia molto forte, come pure è ben presente il disincanto verso il mainstream sulla guerra e sulle sue origini. I partiti, tutti, hanno impostato la campagna elettorale secondo i soliti schemi della politica italiana, come se il mondo fosse ancora quello di ...

