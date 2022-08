Golf, DP World Tour 2022: un terzetto al comando del Cazoo Open al termine del round d’esordio. Bene Paratore e Laporta (Di giovedì 4 agosto 2022) I Golfisti del DP Wolrd Tour sono ritornati in Galles per darsi battaglia nel Cazoo Open supported by Gareth Bale (montepremi 1,750 milioni di dollari). L’evento, organizzato con l’aiuto del noto calciatore gallese, è giunto al termine del primo round e vede un terzetto al comando della leaderboard. Con -4 (67 colpi) troviamo infatti in prima posizione il trio composto dal francese Julien Guerrier, dall’inglese Dale Whitnell, e dallo scozzese Connor Syme. Per i battistrada vantaggio di una lunghezza su un nutrito gruppetto in quarta piazza formato dal tedesco Maximilian Kiefer, dallo scozzese Ewen Ferguson, dagli inglesi Eddie Pepperel e Marcus Armitage, dal finlandese Mikko Korhonen, ed infine dallo spagnolo Ivan Cantero Gutierrez. Chiudono la top ten ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Iisti del DP Wolrdsono ritornati in Galles per darsi battaglia nelsupported by Gareth Bale (montepremi 1,750 milioni di dollari). L’evento, organizzato con l’aiuto del noto calciatore gallese, è giunto aldel primoe vede unaldella leaderboard. Con -4 (67 colpi) troviamo infatti in prima posizione il trio composto dal francese Julien Guerrier, dall’inglese Dale Whitnell, e dallo scozzese Connor Syme. Per i battistrada vantaggio di una lunghezza su un nutrito gruppetto in quarta piazza formato dal tedesco Maximilian Kiefer, dallo scozzese Ewen Ferguson, dagli inglesi Eddie Pepperel e Marcus Armitage, dal finlandese Mikko Korhonen, ed infine dallo spagnolo Ivan Cantero Gutierrez. Chiudono la top ten ...

