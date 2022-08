Fontina | se ancora esiste è grazie all’ottanta per cento dei lavoratori stranieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) “. Non è della Valle d’Aosta, è la Valle d’Aosta” recita lo slogan del celebre formaggio, sancendo la totale sovrapposizione tra luogo e prodotto. Ma chi produce realmente questo formaggio così “identitario” della Vallée? Sonoi vecchi montanari che, come vuole l’iconografia del marketing, scendono dalle grotte di stagionatura con la forma disulle spalle, le guance rosse piene di salute accanto alla ragazza dal seno prorompente (quasi fosse lei una collega delle regine d’alpeggio)? “Una tradizione che da sempre si tramanda di padre in figlio” rafforza un altro motto del consorzio di tutela della. Tradizione, tipicità, identità… Vai poi a guardare di chi realmente sono le mani che producono la(dunque, per traslato, che produrrebbero anche la Valle d’Aosta) e ...