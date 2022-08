Elezioni | Salvini | ' proporrò di reintrodurre il servizio militare'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Lampedusa, 4 ago. (Adnkronos) - "Iodiil". Lo ha anticipato 'ex ministro dell'Interno Matteoprima di lasciare l'hotspot di Lampedusa. "Mancano 52 giorni al voto e io li sto vivendo come quando ho fatto il, mi piacerebbe che i nostri giovani lo rifacessero. Anzi lo", conclude.

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - LaVeritaWeb : Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazz… - LaStampa : Elezioni, Berlusconi: “Non farò né il presidente del Consiglio, né del Senato”. E tende una mano a Renzi: “Se voles… - Dopamine786 : RT @LucillaMasini: Ci avete fatto caso che, con le elezioni, sono tornati 'a galla' i bot di destra con 1 follower, belli carichi di odio e… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Elezioni, Salvini: 'A sinistra allegra brigata, coerenza zero' - Il Sole 24 ORE -

Agenzia ANSA

La replica diImmediata è arrivata la replica del leader leghista, sempre tramite social: ...I partiti iniziano a preparare il terreno per la campagna elettorale in vista delledel ...Iscriviti Verso le: l'inizio della campagna elettorale in tempo reale Punti chiave 17:48 ...01 Lega: "Grati a Bossi, se vuole sarà ricandidato" 11:50 Rappresentante di Lista contro: "... Elezioni: Salvini in Sardegna venerdì 12 agosto Lampedusa, 4 ago. (Adnkronos) – “Io proporrò di reintrodurre il servizio militare”. Lo ha anticipato ‘ex ministro dell’Interno Matteo Salvini prima di lasciare l’hotspot di Lampedusa. “Mancano 52 gior ...Le frontiere italiane sono un colabrodo. Lo ha detto Matteo Salvini in visita al centro migranti di Contrada Imbriacola a Lampedusa ...