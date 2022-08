Ecclesia quo vadis? Vaticano uno e trino Scrive D’Anna

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 agosto 2022) Né più largo né più stretto: il Tevere che lambisce ildi papa Francesco rischia semplicemente di prosciugarsi, non solo in relazione alla storica distinzione laica che, all’indomani dell’elezione di Giovanni XXIII, Spadolini auspicò fra la Santa Sede e lo Stato italiano, quanto piuttosto rispetto alla millenaria successione del magistero del Romano pontefice. “Qui si entra per amare Dio; di qui si esce per amare il prossimo”, annunciano le parole più belle e profonde mai scritte all’ingresso di una parrocchia lontana dalle mura leonine, all’interno delle quali mai come in questi ultimi anni si è avvertita una tale incertezza e confusione di ruoli e prospettive. Dalle rivoluzionarie, ma anche improvvisate e non incardinate, dimissioni di Benedetto XVI, alla inedita esperienza della coesistenza fra il pontefice regnante e il papa emerito, all’accelerazione ...