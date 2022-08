Con la Fiera di Sant’Alessandro 2022 al polo fieristico di Bergamo torna l’attesa rassegna di riferimento regionale dedicata al mondo rurale (Di giovedì 4 agosto 2022) Tradizione e innovazione sono le parole chiave della nuova edizione della Fiera di Sant’Alessandro (FdSA), la manifestazione a carattere regionale dedicata al mondo rurale organizzata da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova che torna ad animare, quest’anno da venerdì 2 a domenica 4 settembre, il polo fieristico di via Lunga dopo la pausa estiva. L’appuntamento, nato ben 12 secoli fa per omaggiare il santo patrono del capoluogo orobico, taglia il traguardo delle 19 edizioni in Fiera Bergamo e trova spazio su oltre 50mila metri quadrati complessivi (oltre 16mila al coperto; i restanti in area esterna, in parte attrezzata con tensostrutture provvisorie per ospitare gli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Tradizione e innovazione sono le parole chiave della nuova edizione delladi(FdSA), la manifestazione a caratterealorganizzata da Promoberg eNuova chead animare, quest’anno da venerdì 2 a domenica 4 settembre, ildi via Lunga dopo la pausa estiva. L’appuntamento, nato ben 12 secoli fa per omaggiare il santo patrono del capoluogo orobico, taglia il traguardo delle 19 edizioni ine trova spazio su oltre 50mila metri quadrati complessivi (oltre 16mila al coperto; i restanti in area esterna, in parte attrezzata con tensostrutture provvisorie per ospitare gli ...

