“Come combattere la stitichezza in gravidanza?” (Di giovedì 4 agosto 2022) Gentile dottore, sono alla 29esima settimana di gravidanza e, in seguito a una forte stitichezza, ora le mie feci sono nastriformi e la defecazione risulta molto difficoltosa. Sento continuamente il bisogno di andare in bagno, ma il più delle volte non succede nulla o al massimo ci sono pochissime feci di forma allungata. La sensazione è di continuo peso all’ano. Premetto che ho fatto di tutto, sto assumendo lattulosio, fibre e molta acqua nonché probiotici. Inoltre per riuscire ad espellere qualcosa devo spesso ricorrere a supposte di glicerina e microclismi. Non so più davvero Come fare per riuscire a scaricarmi correttamente. Ha qualche consiglio? La ringrazio. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Gentile dottore, sono alla 29esima settimana die, in seguito a una forte, ora le mie feci sono nastriformi e la defecazione risulta molto difficoltosa. Sento continuamente il bisogno di andare in bagno, ma il più delle volte non succede nulla o al massimo ci sono pochissime feci di forma allungata. La sensazione è di continuo peso all’ano. Premetto che ho fatto di tutto, sto assumendo lattulosio, fibre e molta acqua nonché probiotici. Inoltre per riuscire ad espellere qualcosa devo spesso ricorrere a supposte di glicerina e microclismi. Non so più davverofare per riuscire a scaricarmi correttamente. Ha qualche consiglio? La ringrazio. L'articolo proviene daOnLine.

