Cappato indagato a Milano per viaggio in Svizzera con Elena. Ipotesi di reato è aiuto al suicidio (Di giovedì 4 agosto 2022) La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'Ipotesi di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato. Il tesoriere della associazione Luca Coscioni è stato iscritto nel registro degli ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 agosto 2022) La procura diha aperto un fascicolo con l'dialnei confronti di Marco. Il tesoriere della associazione Luca Coscioni è stato iscritto nel registro degli ...

Agenzia_Ansa : Fine vita: Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio. La procura valuta la competenza territoriale #ANSA… - Corriere : Marco Cappato indagato per il suicidio assistito di Elena in Svizzera - ilpost : Marco Cappato è indagato per aiuto al suicidio, dopo essersi autodenunciato - Enzolaudic : RT @marcocappato: ++ Fine vita: Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio ++ (ANSA) - MILANO, 04 AGO - Marco Cappato è stato iscrit… - gigicalesso : RT @marcocappato: ++ Fine vita: Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio ++ (ANSA) - MILANO, 04 AGO - Marco Cappato è stato iscrit… -