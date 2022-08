Calcio: Roma, Wijnaldum partito da Rotterdam con l'aereo dei Friedkin (Di giovedì 4 agosto 2022) Rotterdam, 4 ago. - (Adnkronos) - Georginio Wijnaldum sta per diventare un nuovo calciatore della Roma. Pochi minuti fa è partito da Rotterdam l'aereo privato dei Friedkin con il centrocampista olandese. L'ex Liverpool giocatore del Liverpool, atteso alle 17.30 a Ciampino, arriva dal Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), 4 ago. - (Adnkronos) - Georginiosta per diventare un nuovo calciatore della. Pochi minuti fa èdal'privato deicon il centrocampista olandese. L'ex Liverpool giocatore del Liverpool, atteso alle 17.30 a Ciampino, arriva dal Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

