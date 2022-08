Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 3 agosto 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 3 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma documentaristico Superquark ha totalizzato 1735 spettatori (13.90% di share). La fiction La strada del silenzio su Canale5 ha conquistato in media 961 spettatori (share 10.14%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1166 spettatori (9.67%) nella media degli episodi; su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1031 spettatori (7.47%), mentre il film Regine del campo su Rai3 ha avuto 630 spettatori (4.65%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 765 spettatori ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 4 agosto 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma documentaristico Superquark ha totalizzato 1735 spettatori (13.90% di share). La fiction La strada del silenzio su Canale5 ha conquistato in media 961 spettatori (share 10.14%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1166 spettatori (9.67%) nella media degli episodi; su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1031 spettatori (7.47%), mentre il film Regine del campo su Rai3 ha avuto 630 spettatori (4.65%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 765 spettatori ...

