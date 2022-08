UEFA | nuova rivoluzione tecnologica | cambia tutto | debutto in Supercoppa

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’, in occasione dellatra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte, sta per attuare una. Dopo tanto aspettare, la stagione 2022/23 sta per cominciare. I tifosi hanno dovuto aspettare meno quest’anno, visto il primo Mondiale invernale nella storia del calcio. I vari campionati, infatti, hanno anticipato il proprio start proprio per permettere la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Champions League, via libera a tecnologia semiautomatica del fuorigioco: L'Uefa ha scelto l'inglese Michael Oliver … - FabioGugolati : @F1N1no È palese che Laporta punti e speri nella vittoria della Superlega contro la UEFA, a quel punto se partisse… - Tarallucci_Vino : Tranquilli, è tutto sotto controllo, è la soltanto la nuova normalità. - _Niitsitapi_ : Bel progetto, copiare e anticipare la UEFA con la nuova champions... ?????? - EuroFootLeague : Non solo Superlega: nuova causa contro la legalità dell’UEFA -

UEFA.com

...cinque partite che ancora restano da disputare per l' andata del terzo turno preliminare della...della storia degli spagnoli non è così lontana ma da circa un mese è già cominciata una...Tutti i dettagli Nel diramare l'arbitraggio per la finale di Supercoppa Europea in programma il 10 agosto, l'ha annunciato una rivoluzione: l'uso del fuorigioco semi - automatico. Una... Inizia una nuova era per il calcio femminile | La UEFA Il calcio è in continua rivoluzione e a darne l'annuncio è stata l'UEFA. La comunicazione è arrivata nell'assegnare l'arbitraggio della Supercoppa ...L’UEFA pronta al lancio del fuorigioco semi-automatico che vedrà il proprio debutto in Supercoppa Europea. Tutti i dettagli Nel diramare l’arbitraggio per la finale di Supercoppa Europea in programma ...