Ucraina, bombardamenti senza sosta. Nel Kherson colpito un pullman di evacuazione: 2 morti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ancora sangue in Ucraina. “Abbiamo ricevuto la triste notizia che nella regione di Kherson il nemico ha sparato a distanza ravvicinata a un pullman di evacuazione. E almeno 2 persone sono morte”. Lo fa sapere l’arcivescovo maggiore di Kiev Shevchuk nel videomessaggio quotidiano. Kherson, spari a un pullman di evacuazione: due vittime “Stiamo assistendo al fatto che ogni giorno, ogni notte il nemico attacca incessantemente le nostre città e villaggi nell’est della nostra patria. In particolare nelle regioni di Donetsk e Luhansk. L’epicentro delle ostilità – spiega l’arcivescovo – si sta gradualmente spostando al sud della nostra patria. Nella tanto sofferente regione di Kherson. Il nemico bombarda senza sosta, in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ancora sangue in. “Abbiamo ricevuto la triste notizia che nella regione diil nemico ha sparato a distanza ravvicinata a undi. E almeno 2 persone sono morte”. Lo fa sapere l’arcivescovo maggiore di Kiev Shevchuk nel videomessaggio quotidiano., spari a undi: due vittime “Stiamo assistendo al fatto che ogni giorno, ogni notte il nemico attacca incessantemente le nostre città e villaggi nell’est della nostra patria. In particolare nelle regioni di Donetsk e Luhansk. L’epicentro delle ostilità – spiega l’arcivescovo – si sta gradualmente spostando al sud della nostra patria. Nella tanto sofferente regione di. Il nemico bombarda, in ...

