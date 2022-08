Suicidio assistito | Marco Cappato si è autodenunciato | ' Lo Stato continua a essere assente'

Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - Tg3web : Le ultime parole di Elena, la donna affetta da un cancro terminale che Marco Cappato ha accompagnato a Basilea per… - ilpost : Marco Cappato si è autodenunciato per aver aiutato un suicidio assistito - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio assist… - Italpress : Eutanasia, Cappato si autodenuncia a Milano per suicidio assistito -

Marco Cappato si è autodenunciato per aver accompagnato Elena, malata terminale, in Svizzera per il. Lo ha fatto presso i Carabinieri di Milano. All'ingresso della Caserma, Cappato ha parlato con i cronisti presenti. 'Non c'è stata alcuna risposta da parte del Parlamento, della ..., 'diritto negato a Elena' La signora Elena 'non era in abbandono terapeutico, era seguita dai medici ma ha rifiutato di seguire la via della sedazione profonda. Non era in ...Ieri la signora Elena ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera. Stamattina Marco Cappato, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, si è autodenunciato a Milano per aver accompagnato la ...Roma, 3 ago. (askanews) - 'Mi sono appena autodenunciato ai Carabinieri per l'aiuto fornito a Elena. La discriminazione violenta contro le ...