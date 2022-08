Spezia, Nzola decide la partitella in famiglia al Picco (Di mercoledì 3 agosto 2022) Davanti a 3mila tifosi al Picco, Mbala Nzola ha deciso la partitella in famiglia a ranghi misti al termine dall’allenamento guidato da Gotti. Da segnalare durante il match anche la traversa del nuovo arrivato Maldini e un gol sfiorato da Verde, con il pallone finito a lato di pochissimo. Ecco le formazioni che si sono affrontate: BIANCHI: Zoet, Hristov, Kiwior, Vignali (1’st Bertola), Gyasi (1’st Reca), Maggiore, Bourabia, Ellertsson, Podgoreanu, Verde, Maldini NERI: Zovko, Caldara, Capradossi, Nikolaou, Holm, Kornvig, Sala, Agudelo, Bastoni, Strelec, Nzola SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Davanti a 3mila tifosi al, Mbalaha deciso laina ranghi misti al termine dall’allenamento guidato da Gotti. Da segnalare durante il match anche la traversa del nuovo arrivato Maldini e un gol sfiorato da Verde, con il pallone finito a lato di pochissimo. Ecco le formazioni che si sono affrontate: BIANCHI: Zoet, Hristov, Kiwior, Vignali (1’st Bertola), Gyasi (1’st Reca), Maggiore, Bourabia, Ellertsson, Podgoreanu, Verde, Maldini NERI: Zovko, Caldara, Capradossi, Nikolaou, Holm, Kornvig, Sala, Agudelo, Bastoni, Strelec,SportFace.

