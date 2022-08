Soverato, donna nigeriana chiede di essere pagata e viene picchiata. Il (Di mercoledì 3 agosto 2022) Carabinieri Catanzaro, 3 agosto 2022 - Una donna nigeriana di 25 anni si presenta dal datore di lavoro nel ristorante di uno stabilimento balneare a Soverato Marina , famosa località nel Catanzarese, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Carabinieri Catanzaro, 3 agosto 2022 - Unadi 25 anni si presenta dal datore di lavoro nel ristorante di uno stabilimento balneare aMarina , famosa località nel Catanzarese, ...

GiuseppeBiragh1 : @LegaSalvini Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di botte. Di questo ne vo… - GiuseppeBiragh1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di bot… - Soverato : Lascia il cane chiuso in auto sotto al sole, donna denunciata - Soverato : Donna aggredisce ragazza in spiaggia: “Sei il demonio” -