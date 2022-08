Sospeso accordo con la Federazione Nuoto per la gestione delle piscine (Di mercoledì 3 agosto 2022) accordo con la Federazione Nuoto per la gestione delle piscine, tutto fermo fino al termine dei sopralluoghi. Per la Prota Giurleo e per la Galante le risorse sono già garantite, mentre restano da individuare le fonti di finanziamento per sistemare le piscine Bulgarelli, attualmente chiusa, la Poerio e l’Acquachiara. È sospesa la procedura per l’accordo Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 agosto 2022)con laper la, tutto fermo fino al termine dei sopralluoghi. Per la Prota Giurleo e per la Galante le risorse sono già garantite, mentre restano da individuare le fonti di finanziamento per sistemare leBulgarelli, attualmente chiusa, la Poerio e l’Acquachiara. È sospesa la procedura per l’

Miky3881 : @CarloCalenda @pdnetwork Solo se questa mossa porta ad estromettere Verdi/SI è portare dentro IV o favorire accordo… - DonDie_Sospeso : @xanderson74 @stefzoc @Charles_Leclerc Sono d'accordo. E neanche Alonso ha vinto in Ferrari. ??????? - benireiser : @nzingaretti Ci avete “attaccati” per due anni e passa tra GP e altre restrizioni assurde; avete ricattato i medici… - Sarita_Libre : RT @davide_tommasin: @Sarita_Libre Leonardo s.p.a. con partecipazione statale il cui governo ha 'sospeso' in tempi sospetti l'accordo con i… - davide_tommasin : @Sarita_Libre Leonardo s.p.a. con partecipazione statale il cui governo ha 'sospeso' in tempi sospetti l'accordo co… -