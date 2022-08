Sessant’anni fa la morte di Marilyn Monroe | sex symbol con un’anima in tumulto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Hollywood è un posto dove ti pagano mille dollari per un bacio e 50 centesimi per la tua anima. Io lo so, perché ho rifiutato spesso la prima offerta e accettato i 50 centesimi”. Cosìraccontava il dualismo, quello tra desiderio erotico pubblico e perenne inadeguatezza personale, che racchiudeva in sé il proprio rapporto con Hollywood e lo Star System, includendo fatalmente anche il proprio vissuto. Il delicato equilibrio di un’attrice che oggi, adalla, tutti riconoscono come un’icona mondiale, del cinema e non solo. Propriofa, nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, nella sua abitazione a Los Angeles,si spegneva, a 36 anni, in seguito ad un’overdose di barbiturici: unache, come ...