PSG, Renato Sanches: nel pomeriggio le visite mediche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paris Saint-Germain, Renato Sanches si sottoporrà alle visite mediche con i parigini prima della firma del contratto Renato Sanches è a Parigi, nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, come sottolineato da Footmercato, prima di firmare con il PSG. Nella notte di ieri il forcing decisivo dei parigini che hanno strappato al Milan il centrocampista portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paris Saint-Germain,si sottoporrà allecon i parigini prima della firma del contrattoè a Parigi, nelsosterrà le, come sottolineato da Footmercato, prima di firmare con il PSG. Nella notte di ieri il forcing decisivo dei parigini che hanno strappato al Milan il centrocampista portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - lucabianchin7 : Notizia L’Equipe: il Psg ha preso Renato Sanches per 15 milioni. #Milan - DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | Tra poco firme dei documenti tra @PSG_inside e @losclive per Renato #Sanches ?? - MutoPost : RT @cmdttcom: #Milan, #Sanches va al PSG e ora che fai? #Wijnaldum non andava bene? Confusione in casa rossonera. - MrRuggeri0 : RT @cmdttcom: #Milan, #Sanches va al PSG e ora che fai? #Wijnaldum non andava bene? Confusione in casa rossonera. -