Provedel Lazio, attesa in casa biancoceleste: la situazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Lazio: in casa biancoceleste si attendono sviluppi su Provedel. La situazione La Lazio resta in attesa per Ivan Provedel. Per il portiere è tutto fatto, c’è sia l’accordo con lo Spezia sulla base di 2,5 milioni di euro che con il calciatore per un quinquennale. C’è soltanto da aspettare che il club ligure trovi il sostituto, con la pista Dragowski che è aperta ma non così facile da chiudere. Ma comunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio resta fiduciosa per la conclusione positiva dell’affare. Provedel arriverà in biancoceleste e si giocherà le sue carte con Maximiano per un posto da titolare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato: insi attendono sviluppi su. LaLaresta inper Ivan. Per il portiere è tutto fatto, c’è sia l’accordo con lo Spezia sulla base di 2,5 milioni di euro che con il calciatore per un quinquennale. C’è soltanto da aspettare che il club ligure trovi il sostituto, con la pista Dragowski che è aperta ma non così facile da chiudere. Ma comunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laresta fiduciosa per la conclusione positiva dell’affare.arriverà ine si giocherà le sue carte con Maximiano per un posto da titolare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

