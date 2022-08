Pelosi incontra Tsai Ing Wen: “Gli Stati Uniti non abbandoneranno Taiwan” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “La nostra delegazione è giunta a Taipei per chiarire in maniera inequivocabile che non abbandoneremo Taiwan“. Il giorno dopo essere atterrata al Taipei Songshan Airport a bordo di un Boeing C-40C della Us Air Force, Nancy Pelosi è stata ricevuta dalla presidente Taiwanese, Tsai Ing Wen, che ha ringraziato per l’accoglienza. “Siamo davvero grati per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 3 agosto 2022) “La nostra delegazione è giunta a Taipei per chiarire in maniera inequivocabile che non abbandoneremo“. Il giorno dopo essere atterrata al Taipei Songshan Airport a bordo di un Boeing C-40C della Us Air Force, Nancyè stata ricevuta dalla presidenteese,Ing Wen, che ha ringraziato per l’accoglienza. “Siamo davvero grati per InsideOver.

