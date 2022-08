(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di. Lo storico preparatore dei portieri deldal 2001 al 2010 se n’è andato all’età di 73 anni. Dopo l’esperienza rossonera ha ricoperto lo stesso ruolo al Real Madrid (2013-2015). Prima ancora le parentesi alla Juventus, Parma e Reggiana.ha avuto anche un passato da calciatore avendo vestito le maglie di, Cagliari, Como e Spal. Questo il tweet delcampione d’Italia: “Sempre vicino al, sempre. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti iisti per la scomparsa di. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni ...

calciomercatoit : ? Lutto in casa #Milan, si è spento all'età di 73 anni Villiam #Vecchi ???? - sportface2016 : #Milan | Si è spento Villiam #Vecchi: il cordoglio del club rossonero - Grossinho82 : RT @FrancescoOrdine: Si è spento nel suo buon ritiro William Vecchi, 73 anni, portiere eroico del Milan di Salonicco, poi straordinario pre… - ildiavolo_d : RT @calciomercatoit: ? Lutto in casa #Milan, si è spento all'età di 73 anni Villiam #Vecchi ???? - ArmandaGelsomin : RT @sportli26181512: #Milan, addio a Villiam #Vecchi, storico allenatore dei portieri: L'ex estremo difensore si è spento a 73 anni. Il cor… -

L'ex portiere Villiam Vecchi si èla mattina del 3 agosto all'ospedale di Reggio Emilia. Ha allenato campioni come Casillas, ... In campo ha difeso i pali deldal '67 al '74 , protagonista ...Vecchi, originario di Scandiano, aveva 73 anni e si èall'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia. Cresciuto nelall'ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972 - 1973. ...Il Milan piange la scomparsa di Villiam Vecchi, lo storico preparatore dei portieri andatosene all'età di settantatre anni.Lutto nel mondo del calcio: se ne è andato, all'età di 73 anni, Villiam Vecchi, ex portiere e preparatore. Vecchi, che si è spento all'ospedale Santa Maria di ...