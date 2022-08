Mertens ha deciso sull’offerta della Juve | le ultime!

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La clamorosa indiscrezione sull’interessamentoper Driesuscita negli scorsi giorni aveva scosso tutti in casa Napoli. Rumors confermati poi dalle informazioni trapelate sull’effettiva proposta da 5 milioni annui dei bianconeri. Il belga, però, conscio del suo incredibile attaccamento alla città campana, ha rifiutato immediatamente l’importante offerta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il record-man di reti con la maglia azzurra avrebbe infattidi fermare sul nascere le trattative per evitare disguidi con i suoi ormai ex tifosi.Rifiuto Un tradimento che quest’ultimi hanno già visto commettere a malincuore da altri giocatori in passato, ultimo in ordine di tempo il Pipita Higuain. Ciro, invece, non ci sta e la ...

Ricapitolando: via Insigne , via Ghoulam via Ospina , via, via Koulibaly , via Malcuit , ... dopo il test con il Maiorca ha affermato: "Abbiamodi abbassare il tetto stipendi, per cui ......nel respingere le avance dei rivali di sempre. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamento juventino, optando per il più neutro Chelsea. L'atto d'amore di...NAPOLI - Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens avrebbe rifiutato una super offerta della Juventus: "Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di ...Dries Mertens ha rifiutato l'offerta della Juventus. L'ha riportato la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, evidenziando come il belga non abbia ...