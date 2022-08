Malore per ex delfino Putin, medici confermano malattia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Resta in terapia intensiva ma stabile l'oligarca russo Anatolij Chubais, ex fedelissimo di Putin diventato ora un suo dissidente, ricoverato all'ospedale Mater di Olbia. La vicenda ha visto anche l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Resta in terapia intensiva ma stabile l'oligarca russo Anatolij Chubais, ex fedelissimo didiventato ora un suo dissidente, ricoverato all'ospedale Mater di Olbia. La vicenda ha visto anche l'...

