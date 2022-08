Tiscali

La trentesima la giocherà contro lo statunitense Tommy Paul al secondo turno: per chi, potrebbe esserci un terzo turno contro Reilly Opelka all'orizzonte., in corsa per un posto alle ...... "La famiglia è tutto, il mio tennis è libertà" Nadal più forte del dolore e di Fritz:al super tie break del 5° set e va in semifinale a Wimbledon. Venerdì grande sfida contro... Kyrgios vince e avverte i rivali: la promessa per lo US Open Non giocava un singolare dalla finale di Wimbledon, Nick Kyrgios. Maglietta e cappellino bianco all'indietro come ai Championships, l'australiano ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-27731921-4718-df06-f8a2-b776293ff2 ...