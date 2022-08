Isola Sacra, in Bilancio 40mila euro per sistemare l’area verde di via Bastianelli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “Questa Amministrazione sistemerà e metterà in sicurezza l’area verde adiacente a via Bastianelli a Isola Sacra. Abbiamo messo in Bilancio per questo 40 mila euro. Ma quel parco è molto grande e purtroppo un po’ Isolato, intorno c’è un solo condominio. Va dunque utilizzato in modo diverso dall’attuale. Il parco è già stato oggetto di una seduta itinerante della Commissione durante la quale è stato possibile pretendere visione delle reali dimensioni e potenzialità dell’area. Porteremo il tema nuovamente in commissione con una seduta dedicata per decidere con quali finalità rivitalizzare quel parco”. Così, in una nota, la Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi. Il Faro online – Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “Questa Amministrazione sistemerà e metterà in sicurezzaadiacente a via. Abbiamo messo inper questo 40 mila. Ma quel parco è molto grande e purtroppo un po’to, intorno c’è un solo condominio. Va dunque utilizzato in modo diverso dall’attuale. Il parco è già stato oggetto di una seduta itinerante della Commissione durante la quale è stato possibile pretendere visione delle reali dimensioni e potenzialità del. Porteremo il tema nuovamente in commissione con una seduta dedicata per decidere con quali finalità rivitalizzare quel parco”. Così, in una nota, la Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi. Il Faro online – Clicca ...

