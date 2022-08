Inter, salti di gioia per Inzaghi e i tifosi: l’annuncio è una manna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Caso plusvalenze, novità importanti in casa Inter: adesso la situazione potrebbe cambiare, per i nerazzurri è arrivata una richiesta specifica. In casa Inter sono arrivate, quindi, novità importanti nell’ambito del caso plusvalenze che ha colpito, oltre i nerazzurri, diversi club tra Serie A e Serie B. Per la società di Steven Zhang adesso la situazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Caso plusvalenze, novità importanti in casa: adesso la situazione potrebbe cambiare, per i nerazzurri è arrivata una richiesta specifica. In casasono arrivate, quindi, novità importanti nell’ambito del caso plusvalenze che ha colpito, oltre i nerazzurri, diversi club tra Serie A e Serie B. Per la società di Steven Zhang adesso la situazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_ElPrincipe22 : RT @InterHubOff: ??Ronaldo: “A me sembra che Marotta e il mio amico Ausilio stiano già facendo i salti mortali, e saltino bene. Se resta Skr… - InterHubOff : ??Ronaldo: “A me sembra che Marotta e il mio amico Ausilio stiano già facendo i salti mortali, e saltino bene. Se re… - BisInterista : Mi fa sorridere la storiella sul 'rinnovo' del prestito di Lukaku all'Inter. Praticamente ci sarebbe già un accordo… - MattiaMadMat : @FootballAndDre1 @Inter Qualora saltasse Milenkovic? Siamo ancora qui a sperare che salti? Skriniar andava rinnovat… - perrotti99 : Siamo ancora in tempo per prendere un centrale da mettere titolare centro dx con Skriniar in mezzo, e un esterno che salti l'uomo...@Inter -