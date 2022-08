Il Castagno dei ‘Cento Cavalli’ ha 2 200 anni

CrestaLaila : Ricalcolata età del Castagno dei Cento Cavalli,ha 2.200 anni - CREA_Ricerca : RT @AgriculturaIT: Il Castagno dei Cento Cavalli (Sicilia) ha 2.200 anni. Studio @CREA_Ricerca pubblicato su Forestry - CREA_Ricerca : RT @Ansa_TerraGusto: Uno studio del @CREA_Ricerca basato sull'impronta genetica dimostra che il Castagno dei Cento Cavalli, uno degli alber… - Ansa_TerraGusto : Uno studio del @CREA_Ricerca basato sull'impronta genetica dimostra che il Castagno dei Cento Cavalli, uno degli al… - Rizzellipasta : 'Ricalcolata età del Castagno dei Cento Cavalli,ha 2.200 anni' -

Ha 2.200 anni ilCento Cavalli, uno degli alberi più antichi e grandi al mondo che si trova alle pendici dell'Etna in provincia di Catania. A dimostrarlo è uno studio del Crea basato sull'impronta ...Sant'Alfio, Catania - Ha 2.200 anni ilCento Cavalli, uno degli alberi più antichi e grandi al mondo che si trova alle pendici dell'Etna a Sant'Alfio in provincia di Catania. A dimostrarlo è uno studio del Crea basato sull'...Il Castagno dei Cento Cavalli, uno degli alberi più antichi e grandi del mondo, si trova alle pendici dell’Etna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...