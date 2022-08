GdS – Calciomercato Roma, Wijnaldum e Belotti ok: ma ora serve vendere (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-01 13:49:17Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: In questo primo mese di mercato il club si è mosso senza cedere, ma adesso, per non appesantire di più il monte ingaggi, ha bisogno di incassare e liberarsi di stipendi pesanti. Iniziando da… Settimana molto importante per la Roma: da una parte la città si prepara, con oltre 50mila persone, a dare il benvenuto a Dybala e il bentornato a Pellegrini e compagni domenica prossima all’Olimpico, con l’amichevole contro lo Shakhtar, dall’altra la società è al lavoro per regalare a Mourinho il centrocampista e l’attaccante. Uno nelle prossime 48 ore, probabilmente, l’altro con tempi forse più lunghi. IN ATTESA — Le due situazioni, infatti, partono da basi diverse: Wijnaldum al momento non ha ancora un volo prenotato per ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-01 13:49:17Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: In questo primo mese di mercato il club si è mosso senza cedere, ma adesso, per non appesantire di più il monte ingaggi, ha bisogno di incassare e liberarsi di stipendi pesanti. Iniziando da… Settimana molto importante per la: da una parte la città si prepara, con oltre 50mila persone, a dare il benvenuto a Dybala e il bentornato a Pellegrini e compagni domenica prossima all’Olimpico, con l’amichevole contro lo Shakhtar, dall’altra la società è al lavoro per regalare a Mourinho il centrocampista e l’attaccante. Uno nelle prossime 48 ore, probabilmente, l’altro con tempi forse più lunghi. IN ATTESA — Le due situazioni, infatti, partono da basi diverse:al momento non ha ancora un volo prenotato per ...

