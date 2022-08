Fratoianni e Bonelli rinviano l' incontro con Letta | ' Serve riflessione' Orlando | ' Alleati importanti | il Pd mandi segnale'

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L'accordo per un centrosinistra allargato firmato ieri trae Calenda, produce subito nuove crepe. L'alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di rinviare l'previsto per oggi alle 15 con il ...

demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - sandrogozi : Molto chiaro: quindi votando #Azione si votano anche Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Il resto sono fake news. - CarloCalenda : Fratoianni e Bonelli chiedono a @EnricoLetta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c’è alcuna disponibilit… - FedeBridge : RT @christianrocca: Capisco Fratoianni e Bonelli, capirei perfino un accordo con i Cinquestelle, ma mi sfugge per quale motivo il Pd si deb… - DANZAMPY : RT @sandrogozi: Molto chiaro: quindi votando #Azione si votano anche Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Il resto sono fake news. -

Il patto tra Pd, Azione e Più Europa prevede che nessun leader politico correrà nei collegi uninominali: non solo Di Maio,, su cui l'ex ministro dello Sviluppo era pronto a far ..."L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione" "chiedono a Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine ...Il Pd ha preso a bordo Carlo Calenda ma rischia di viaggiare senza Sinistra italiana ed Europa verde. All’indomani dell’accordo siglato dai dem con Azione, l’alleanza di sinistra ha fatto saltare l’in ...I due annullano l'incontro con Letta: vogliono pari condizioni rispetto a Calenda (che già dice no). Parte di M5s spinge per un'intesa con i rossoverdi ...