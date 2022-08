Formula 1, Binotto rischia il licenziamento: bomba dalla Germania (Di mercoledì 3 agosto 2022) Formula 1, Mattia Binotto è ovviamente al centro di diverse polemiche: dalla Germania sono certi, il Team Principal rischia il posto. E’ chiaramente un momento non facile in casa Ferrari: dopo il disastro in Ungheria, boom di critiche e di offese verso tutti gli uomini della Rossa (salvati ovviamente i piloti dalla furia di media Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022)1, Mattiaè ovviamente al centro di diverse polemiche:sono certi, il Team Principalil posto. E’ chiaramente un momento non facile in casa Ferrari: dopo il disastro in Ungheria, boom di critiche e di offese verso tutti gli uomini della Rossa (salvati ovviamente i pilotifuria di media Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

