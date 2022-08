Enrico Letta, il pappagallo di Bersani: attenzione a queste frasi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ah Enrì, e cambia disco, ché il DiscoLetta è ormai un disco rotto. In occasione della campagna elettorale balneare, il segretario del Pd ha tirato fuori la compilation estiva "Stai sereno 2022", piena di tutti i suoi più grandi (in)successi, tormentoni con cui non si balla, ma che ti rompono le balle e sono pieni di balle. Sentire Letta sul lettino da mare, sotto il sol dell'avvenire, sarà il vero tormento... L'ultimo singolo appena uscito è un remake, una cover di un suo vecchio pezzo. L'ha lanciato tre giorni fa nella speranza di trovare nuovi fan, cioè elettori, tra i diciottenni. Il ritornello suona più o meno così: «Noi vogliamo la dote per i 18enni che sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari». Un inno all'invidia sociale contro i ricchi e all'assistenzialismo per i maggiorenni bamboccioni e nullafacenti, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ah Enrì, e cambia disco, ché il Discoè ormai un disco rotto. In occasione della campagna elettorale balneare, il segretario del Pd ha tirato fuori la compilation estiva "Stai sereno 2022", piena di tutti i suoi più grandi (in)successi, tormentoni con cui non si balla, ma che ti rompono le balle e sono pieni di balle. Sentiresul lettino da mare, sotto il sol dell'avvenire, sarà il vero tormento... L'ultimo singolo appena uscito è un remake, una cover di un suo vecchio pezzo. L'ha lanciato tre giorni fa nella speranza di trovare nuovi fan, cioè elettori, tra i diciottenni. Il ritornello suona più o meno così: «Noi vogliamo la dote per i 18enni che sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari». Un inno all'invidia sociale contro i ricchi e all'assistenzialismo per i maggiorenni bamboccioni e nullafacenti, a ...

Mov5Stelle : La prima stagione della serie tv con protagonisti Enrico Letta e Carlo Calenda si è conclusa, con le immagini dell’… - GianlucaVasto : Indecente la coalizione di centrodestra (Letta Gelmini Brunetta Calenda Di Maio) che vuole battere quella di destra… - gippu1 : E pensare che è esistito un tempo in cui @CarloCalenda ed Enrico erano letteralmente la stessa persona. #Calenda… - robertodiluigi : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - chango_75 : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… -