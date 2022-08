Elisabetta Gregoraci finalmente ha trovato l' amore | clamoroso | chi è lui

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dayane Mello riesce ad aggirare la censura dei social, coprendosi nei punti caldi, e condivide con i fan foto in cui è completamente nuda, senza neppure il costume. La modella e showgirl brasiliana indossa solo un cappello di paglia e mostra il suo corpo in ogni modo possibile . “Backstage - scrive - Nuda nel corpo ma soprattutto nuda nell'anima”. Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un'intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall'amica Silvia Toffanin? Come si cambia (idea):Sonia Bruganelli aveva chiaramente detto che non sarebbe mai più tornata come opinionista al Grande Fratello Vip perché voleva fare solo cose che le appartengono. Ma poi perché ha ...

sara_grimaldi : #Nudi per la vita, Elisabetta Gregoraci e altri 11 vip si spoglieranno su Rai 2 - Corriere dello Sport… - Soverato : Trapela l’identità del nuovo amore di Elisabetta Gregoraci - Mike33134317 : RT @lucia04030043: Promosso a pieni voti #battitilive una ventata di leggerezza e allegria che chiude con l’11,50% ???? Sempre stupendi Elisa… - ZumZum15939055 : RT @lucia04030043: Promosso a pieni voti #battitilive una ventata di leggerezza e allegria che chiude con l’11,50% ???? Sempre stupendi Elisa… - antambo86 : RT @lucia04030043: Promosso a pieni voti #battitilive una ventata di leggerezza e allegria che chiude con l’11,50% ???? Sempre stupendi Elisa… -

Battiti Live 2022 è giunto al termine: martedì 2 agosto è andata in onda l'ultima puntata dell'evento musicale più atteso dell'estate. Le grandi protagoniste sono statee Mariasole Pollio . La padrona di casa, insieme alla giovane influencer, hanno conquistato il pubblico con dei look strepitosi e super in tendenza da cui poter prendere ...Per il gran finale sono tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco: tutti hanno proposto outfit degni di nota, così come la padrona di casa. I look di Battiti 2022 Ha ...Elisabetta Gregoraci chiude Battiti live 2022 in bellezza e grande stile: l'ex Grande fratello vip 5 sfoggia addominali da urlo in un total-black look ...E' andata in onda l'ultima puntata di Battiti live e adesso Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha voluto rompere il silenzio ed esprimere il suo giudizio al riguardo. E' addio a Battiti Live. A rilasci ...