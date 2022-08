Elezioni politiche 2022, Letta: “Voglio accordo con SI e Verdi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo discutendo con altre parti, in particolare con Sinistra Italiana e con i Verdi. Voglio fortissimamente che il Pd chiuda un accordo con Sinistra Italiana e Verdi”. Enrico Letta, segretario del Pd, si esprime così sul dialogo con Sinistra Italiana e Verdi in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Non sarò contento finché non saremo in grado di evitare che queste Elezioni siano una partita che non comincia nemmeno. Se non avessimo fatto l’accordo ieri, non saremmo saliti nemmeno sul ring: la partita non sarebbe nemmeno iniziata. L’accordo” con Carlo Calenda “vincola il Pd e Azione-Più Europa, l’intesa non riguarda tutti i collegi ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo discutendo con altre parti, in particolare con Sinistra Italiana e con ifortissimamente che il Pd chiuda uncon Sinistra Italiana e”. Enrico, segretario del Pd, si esprime così sul dialogo con Sinistra Italiana ein vista dellein programma il 25 settembre. “Non sarò contento finché non saremo in grado di evitare che questesiano una partita che non comincia nemmeno. Se non avessimo fatto l’ieri, non saremmo saliti nemmeno sul ring: la partita non sarebbe nemmeno iniziata. L’” con Carlo Calenda “vincola il Pd e Azione-Più Europa, l’intesa non riguarda tutti i collegi ma ...

