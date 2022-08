D’oro | colorata | di perline o di cristalli | ha conquistato anche Bella Hadid

(Di mercoledì 3 agosto 2022), di, perfino di. Nessun freno alla fantasia. La catena per occhiali quest’estate diventa un feticcio super modaiolo tutto da sfoggiare. Un dettaglio di tendenza perfetto per esprimere il proprio stile e la propria personalità. Giocoso e arcobaleno come una manciata di caramelle gommose oppure all’insegna del lusso. Ciò che conta è che dica qualcosa di chi lo indossa e che ben si abbini con l’outfit. All’ultima fashion week uomo di Parigi, lo scorso giugno,ha sfoggiato una catena occhiali gioiello firmata Dior. Tra le fan più sfegatate di questo trend dell’estate c’è. Quella che ha sfoggiato all’ultima fashion week uomo a Parigi lo scorso giugno non è una semplice catena per occhiali. Si ...

Tiscali

...in vinile nero standard ed edizione speciale limitata e(...edizione speciale limitata e(con gadget e biglietto'... che è stato certificato disco(dati diffusi da Fimi/GfK ......ricamata a degli shorts in denim e completate con occhiali'...look non può che essere wild ! Un abito animalier in versione,...animalier GANNI + Tote bag a rete NANUSHKA + Cavigliera in... Race to Turin, una settimana colorata d'azzurro