Di Battista | “Di Maio trasformista | arrivista | disposto a ogni compromesso per stare nei palazzi Chi lo conosce lo evita”

"Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita". Alessandro Di Battista, ex pentastellato che potrebbe tornare nel Movimento 5 stelle, in un post su Facebook attacca il ministro scissionista fresco di accordo con Bruno Tabacci. "trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe concedergli il "diritto di tribuna", un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018? Perché? Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il Movimento 5 Stelle tra le braccia di Draghi? Queste sono domande che dovrebbero avanzare i giornalisti.

